 

Майли Сайрус назвала свой брак с Лиамом Хемсвортом “катастрофой”

28.03.2022, 19:25, Разное
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Американская певица Майли Сайрус, которая пропустила фестиваль в Парагвае из-за молнии, повредивший борт ее самолета, выступила на другом латиноамериканском мероприятии – на фестивале Lollapalooza Brazil в городе Сан-Паулу, Бразилия. Во время шоу на сцену вышла пара фанатов артистки и на глазах публики обручилась. Поздравляя жениха и невесту, Майли пожелала, чтобы их брак не был таким, как ее. А поскольку 29-летняя Сайрус была официально замужем лишь однажды за актером Лиамом Хемсвортом, то понятно, о ком шла речь. 

Дорогой, я надеюсь, что твой брак сложится лучше, чем мой. Мой был чертовой катастрофой, — сказала Майли со сцены. 

Отметим, что отношения Майли и Лиамом, действительно, складывались непросто. Они начали встречаться в 2009-м, через три года – в мае 2012-го звезды обручились, но уже в начале осени следующего года расстались. На этом их история не закончилась. Они сошлись три года спустя и снова решили пожениться. Свадьба состоялась незадолго до Рождества 2018-го в Нашвилле, штата Теннесси. Сайрус даже сменила фамилию, но брак продержался недолго. Уже в августе 2019 года пара объявила о расставании, а в январе 2020 бывшие супруги получили официальные документы о разводе. 

Майли Сайрус и Лаим Хемсворт, май 2019 годаЛюси Дэймон, Лорен Филлипс, Эльза Патаки, Крис Хемсворт, Габриэлла Брукс, Лиам Хемсворт

Сейчас оба находятся в новых отношениях. Лиам встречается с моделью Габриэллой Брукс, роман с которой у него начался, если верить слухам, еще в ноябре 2019-го. В середине декабря того года Брукс была замечена с родителями Лиама: фотографы засняли их во время обеда со старшими Хемсвортами. Габриэлла обменялась теплыми объятиями с матерью своего парня, Леони, а после они все вместе отправились в ресторан. А их первые снимки, подтверждающие, что между Лиамом и Габриэллой завязались романтические отношения, появились в сети лишь в середине января 2020-го. Этим летом они впервые вышли в свет вместе. 

А Майли, которая два года назад рассталась с музыкантом Коди Симпсоном, в начале марта закрутила новый роман. Избранником артистки стал 23-летний барабанщик группы Liily Макс Морандо. 

Майли Сайрус и Макс Морандо 



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