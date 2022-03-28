Мнение: Молчание и послушание

Безумная российская цензура закрыла Новую Газету и запретила печатать интервью с Зеленским, которое взяли российские же журналисты. При этом интервью с Зеленским можно свободно посмотреть на Ютубе, из чего, видимо, следует, что и Ютуб-таки прикроют в самом ближайшем времени. А вслед за ним – тоже очевидно – попытаются заблокировать и возможность пользоваться vpn.

Логическими средствами объяснить, почему “низзя” брать интервью у Зеленского, власть не в состоянии и даже не пытается. Россия с Украиной не находятся в состоянии войны, при этом высшие официальные лица РФ неоднократно (!) заявляли за последний месяц, что признают Зеленского действующим президентом Украины и не собираются (!) его свергать. То есть Зеленский, по мнению самой же российской власти, официальное высшее должностное лицо соседнего государства, с которым Россия не находится в состоянии войны. Почему же нельзя публиковать взятое у него интервью? По “Закону о СМИ” – можно. Но нельзя.

А какой смысл в закрытии “Новой газеты”? У нее тираж был – 20 тыс. экз. На страну, в которой 100 млн. взрослого населения. Помню, летом в Барнауле спросил в газетном киоске (!) “нет ли “Новой газеты”?” – и старушка-киоскерша бесхитростно удивилась, “да у нас тут все газеты новые”! То есть она, работающая в киоске в столице Алтайского края, никогда даже не слышала, что такая газета вообще есть!

Чего добивается власть, решительно зажимая все средства хоть какой-то альтернативной информации? Из логического развития этого тренда следует полное отключение интернета в не таком уж далеком времени – осталась буквально еще пара итераций. Но ЗАЧЕМ?! Что это даст? Газеты можно закрыть, интернет выключить – ценники в магазинах этим не поменяешь, получение похоронок не перекроешь. Ребята как бы не понимают, что информацию порождают не газеты и не блогеры – информацию порождает сам окружающий мир. Можно разбивать один за другим датчики, сигнализирующие о повышении давления пара в котле – но самому давлению пара от этих действий ни жарко, ни холодно.

Солипсизм. Мне уже давно перестала нравиться “Новая”, “Эхо Москвы” меня выбесило своим ковидобесием за последние два года, но надо отдать должное – правительство своим ковидобесием меня бесило не меньше. Важно понимать, что власти вовсе не борятся за правду – они добиваются молчания и послушания. К чему приводит молчание и послушание – мы видим.