Ученые нашли связь между риском появления деменции и местом проживания

Результаты популяционной исследовательской работы ученых из Австралии показали, что риск развития деменции может быть связан с качеством района проживания. Научная работа на эту тему опубликована в журнале JAMA Network Open.

Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья жителей разных штатов и регионов в период с 2016 по 2020 год. Также отмечается, что среди участников возрастом от 40 до 70 лет не было диагностировано слабоумие.

В результате авторы обнаружили, что добровольцы, которые жили в более богатых районах, демонстрировали более высокие результаты в тестах на память и более низкие показатели в тестированиях на риск старческого слабоумия, чем те, кто живет в неблагополучных районах.