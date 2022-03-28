Установлено точное место, где «Азов» пытал российских пленных солдат

Жестокие пытки российских военнослужащих устраивали на территории Малороганского молочного завода под Харьковом, установлена также личность пытавшего – это участник евромайдана и боевик «Азова» Сергей Величко, известный как Чили, сообщают Telegram-каналы.

«Биография этого «воина» богата: сначала он кидал коктейли Молотова в милиционеров на Майдане в 2014 году, затем воевал в Донбассе в неонацистском батальоне «Азов», – информирует Telegram-канал «Трибунал».

По этим данным, пытки проводились на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.

Отмечается, что Величко в «Азове» отличился особой жестокостью: он убивал мирных граждан, включая детей.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность. Он подчеркивал, что в Кремле видели сам видеоролик, в котором российским военным прострелили ноги.

Напомним, в РФ открылся общественный проект «Трибунал», собирающий улики о преступлениях украинских националистических батальонов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса.

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