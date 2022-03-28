Эксперт: Россияне прочувствовали цель спецоперации на Украине

«Люди начали больше погружаться в тему, изучать ее и в итоге склоняться к тому, что для начала спецоперации были все основания. Рост идет не только за счет неопределившихся, – он идет и за счет тех, кто сначала выступал против. Среди них тоже произошло снижение с 17 до 14%», –­ сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее соцопрос зафиксировал рост поддержки спецоперации на Украине в российском обществе.

«Люди получают информацию о том, что происходит на Украине в настоящий момент и их мнение меняется, – например, видят кадры обращения с пленными. То, как ведет себя украинская сторона по отношению к нашим солдатам, тоже повлияет на увеличение поддержки проводимой спецоперации», – убеждена исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

«Я также хотела бы обратить внимание на то, как люди оценивают цели этой операции. Число тех, кто упоминал смену политического курса Киева, отстранение националистов от власти, – незначительное. Про ликвидацию украинской государственности и присоединение к России, скорее всего, говорили те, кто вообще не поддерживает спецоперацию, кто считает, будто РФ может выступать в роли агрессора. Число этих людей снижается, зато за их счет увеличивается число тех, кто осознает, что цели операции – обезопасить Россию, добиться разоружения Украины, защитить население ДНР и ЛНР. Это тоже показатель того, что поддержка растет не просто количественно, но и качественно», – отметила Линдигрин.

«Число россиян, поддерживающих курс президента, увеличилось не просто так. Они осознают цели поддержки, – причем, цель им близка, они ее прочувствовали. Может, до этого они не задумывались насколько высок градус нацизма на Украине. Сейчас, уже в ходе спецоперации, они это увидели и ощутили», – отметила эксперт.

«Можно предположить: рейтинг одобрения проводимой спецоперации будет расти и дальше. Тем более, что Киев пока не меняет свой курс – затягивает переговоры, отказывается предоставлять коридоры для мирных жителей даже, когда он сам признает факт гуманитарной катастрофы в городах», – резюмировала она.

В понедельник Фонд общественного мнения (ФОМ) обнародовали итоги, согласно которым выросло число россиян, уверенных о правильности проведения спецоперации на Украине. Респондентам было задано несколько вопросов. Первым был: «Как вы считаете, решение о проведении военной операции было правильным или неправильным?» утвердительно на него ответили 73%, и 14% не считают, что решение было верным.

На вопрос о целях РФ ответ «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО» дали 71%, «защитить население ДНР и ЛНР» – 52%, «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти» – 21% опрошенных. Также в ответе на этот вопрос 10% респондентов выбрали позицию «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России». Не дали ответа на вопрос 8% участников опроса.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос был проведен 18-20 марта в 53 субъектах среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, указывается в сообщении ФОМ.

При этом предыдущий опрос, проведенный ФОМ 13 марта показал, что операцию на Украине поддерживали 68% россиян, тогда как против высказались 12%. В ходе самого первого опроса, проведенного 27 февраля, уровень одобрения спецоперации составлял 65%, а неодобрения – 17%.

Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, цель операции – обеспечение долгосрочной безопасности в Европе. «Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность в Европе. Без пресечения попыток втянуть Украину в НАТО, без согласования гарантий безопасности, которые будут учитывать и интересы Украины, и интересы России, и интересы европейских стран, это сделать невозможно», – указал дипломат.

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