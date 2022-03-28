Около Мариуполя сбит отправленный для эвакуации националистов украинский вертолет

В районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов», — отметил Конашенков.

Также, высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, рассказал Конашенков.

С их территории осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева. Отмечается, что с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 309 беспилотных летательных аппаратов, 1 721 танк и 172 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1 721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1 568 единиц специальной военной автомобильной техники», – передает ТАСС слова Конашенкова.

Российская оперативно-тактическая авиация уничтожила за сутки 41 украинский военный объект, включая две установки реактивных систем залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района, где находилась военная техника ВСУ.

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