 

Как носить жемчуг, не прибавляя себе лишних лет

28.03.2022, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жемчуг у многих из нас ассоциируется с бабушкиной шкатулкой. К счастью, времена, когда жемчуг был уделом лишь знатных, великовозрастных дам, прошли, и сегодня в шкатулках молодых девушек его становится все больше. Главное, подобрать к жемчугу правильных “попутчиков”.

Что в тренде сегодня

Классический чокер с медальоном находится на вершине хит-парада. Отлично дополнит как деловой костюм, так и романтичное платье с кружевом и бантами.

Серьги. Ярко, броско, никаких дополнительных аксессуаров больше не нужно.

Нет украшения более романтичного, чем чем жемчужные серьги в виде сердца. Образ оставляет легкий романтический флер.

Подростки очень любят цветные украшения, и жемчуг среднего зерна составит отличную компанию ювелирным и поделочным камням.

Минимализм.

Браслеты все еще в тренде. Их можно носить как по одному, так и в комплекте.

Колечки идеально подчеркнут тонкие пальчики как с ярким, так и с нюдовым маникюром.

Многослойные украшения четко показывают вашу индивидуальность. Сочетание жемчуг с цепями различной толщины, но не забывайте, что они обязательно должны быть разной длины. Избегайте накладывания украшений друг на друга.

Оригинальные украшения сделают вас заметной и запоминающейся. Будьте смелее.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Мнение: Почему столько ненависти к Собчак?

01.11 / Ученые: Ежедневный прием аспирина может привести к опасным кровотечениям

26.04 / Главу омского МВД поймали на взятке

20.09 / Парапсихолог назвал «опасным» имя сына Петросяна

29.07 / На фиолетовой ветке московского метро случился сбой из-за падения пассажира

19.05 / Мнение: Вандомская колонна, запрет на въезд в центр и защита языка от безродности

09.10 / Лукашенко раскрыл подробности выезда Тихановской в Литву: Плакала у меня на шее

03.05 / Санкции Запада против России назвали “жестом отчаяния”

10.09 / Секрет густых и длинных волос африканок раскрыт: пудра чебе и ее поразительные свойства

17.06 / Зюганов рассказал о своем отношении к Белоруссии и Украине: признать Луганск и поддержать Донецк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика