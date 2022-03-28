Как носить жемчуг, не прибавляя себе лишних лет

Жемчуг у многих из нас ассоциируется с бабушкиной шкатулкой. К счастью, времена, когда жемчуг был уделом лишь знатных, великовозрастных дам, прошли, и сегодня в шкатулках молодых девушек его становится все больше. Главное, подобрать к жемчугу правильных “попутчиков”.

Что в тренде сегодня

Классический чокер с медальоном находится на вершине хит-парада. Отлично дополнит как деловой костюм, так и романтичное платье с кружевом и бантами.

Серьги. Ярко, броско, никаких дополнительных аксессуаров больше не нужно.

Нет украшения более романтичного, чем чем жемчужные серьги в виде сердца. Образ оставляет легкий романтический флер.

Подростки очень любят цветные украшения, и жемчуг среднего зерна составит отличную компанию ювелирным и поделочным камням.

Минимализм.

Браслеты все еще в тренде. Их можно носить как по одному, так и в комплекте.

Колечки идеально подчеркнут тонкие пальчики как с ярким, так и с нюдовым маникюром.

Многослойные украшения четко показывают вашу индивидуальность. Сочетание жемчуг с цепями различной толщины, но не забывайте, что они обязательно должны быть разной длины. Избегайте накладывания украшений друг на друга.

Оригинальные украшения сделают вас заметной и запоминающейся. Будьте смелее.