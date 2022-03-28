Le Figaro – французские виноделы жалуются на дефицит и рост цен

Французским виноделам для производства нужно множество сопутствующих товаров — от алюминиевой проволоки для подвязывания винограда до картона для упаковки бутылок. На всё это цены резко выросли за последние месяцы, какие-то предметы стало сложно достать. Так что вкупе с падением покупательной способности европейцев эти изменения грозят серьёзными последствиями для отрасли, пишет Le Figaro.



AP

Цена на топливо выросла почти вдвое, на картон — на 40%, и некоторые производители жалуются на отсутствие поддонов — им приходится даже прятать свои, чтобы их не украли, пишет Le Figaro о французских виноделах. Один из них, Жан-Шарль Фурне, рассказывает, что за несколько месяцев себестоимость производства у него резко выросла. Даже бутылок сейчас не найти на рынке, а если они и продаются, то на 25% дороже, чем в конце 2021 года. На столько же подорожали и удобрения.

Ещё до российской спецоперации на Украине цены на картон уже выросли, и это по цепочке сказалось и на других областях экономики. Причиной тому стала и нехватка древесины, поэтому цены на ящики выросли на 60%. Издание приводит ещё один пример: виноградники подвязывают проволокой, а её не хватает, равно как и других инструментов из металла — от кольев до контейнеров, — чтобы экспортировать продукцию в Азию. Из-за этого, например, решила закрыться итальянская бумажная фабрика, а также семь производителей бумаги в Финляндии.

И Стефани Барус из Бордо тоже жалуется, что необходимые для производства вина товары либо задерживаются на этапе поставок, либо сильно дорожают, либо и то, и другое. Она обращает внимание на то, что не может найти алюминиевые капсулы, а аналоги из олова стоят в 4 раза дороже. Бутылки она заказала в декабре, а придут они в лучшем случае в мае. Цены на картон, по её словам, выросли за 4 месяца на 52%. В итоге она будет значительно сокращать свою маржу, чтобы сдержать цены. При этом Стефани Барус предупреждает, что трудности будут у всей сферы. Два года продажи были плохие из-за пандемии, и вот только стало всё восстанавливаться, как новый кризис.



Новые рынки в РФ сведены к нулю. Сложно будет продавать вино и на внутреннем европейском рынке, считают эксперты. Снизится покупательная способность, возможно, обеднеет выбор вин. Хорошо себя чувствует только экспорт в США, Канаду и Северную Европу. Благодаря укреплению доллара, французские вина станут для американцев дешевле, пишет Le Figaro.