Что надо знать о новом сериале Валерии Гай Германики “Обоюдное согласие” со Светланой Ивановой и Аллой Михеевой

По сюжету молодая учительница русского языка и литературы Анна Федорова приезжает на вечеринку к старым друзьям на яхту. Под утро Анна прыгает в море, в то время как остальные еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка добирается до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. В преступлении она обвиняет своих друзей, влиятельных людей города. Дело вызывает огромный резонанс, и расследование проливает свет на события из прошлого всех фигурантов дела.

Светлана Иванова в роли Анны

Идея возникла у одного из генеральных продюсеров проекта Данилы Шарапова шесть лет назад, после общественного резонанса, связанного с историей Дианы Шурыгиной. Тогда этот громкий инцидент дал понять, что тема насилия в нашем обществе крайне наболевшая. Над сценарием группа авторов работала целых пять лет. Каждый сценарист группы привносил частичку своей боли, позволяя главной теме раскрыться с нового угла. Потом к работе над сериалом присоединилась Анастасия Пальчикова (“Маша”, “Большой”). Именно этот сценарий представили Валерии Гай Германике, и она заинтересовалась проектом.

Анастасия Стоцкая в роли журналистки Валерия Гай Германика во время съемок

Подготовительный период занял чуть меньше трех месяцев. На тот момент пришелся пик ковида и ограничительных мер, поэтому часть подготовки — пробы актеров, утверждение костюмов и реквизитов — проходила с помощью видеозвонков. Съемочный процесс длился 2 месяца, среди основных локаций “Обоюдного согласия” были Крым и Москва. Поскольку основное время действия сериала лето, а съемки пересекли отметку сентября, из кадра убирали опавшую листву, а актеры снимались в легкой одежде, чтобы транслировать в кадре летний сезон.

Алла Михеева

Актерам на площадке предоставлялась редкая возможность добавлять что-то свое в персонажей. Съемки проходили от самых сложных сцен к наиболее простым. Валерия Гай Германика убеждена, что такой подход поможет группе прочувствовать мотивы и психологию главной героини, почему она ведет себя определенным образом.

Кадр из фильма

Для съемок эпизодов на яхте и в море рассматривали съемочную экспедицию в Таганрог. Но в результате интересующее судно получилось найти и арендовать в Крыму и в Сочи. На полуострове обнаружили заброшенный лагерь с бухтой в Форосе. Но из-за некоторых обстоятельств пришлось снимать в другом лагере, поэтому художник-постановщик сериала достроил отдельную декорацию.

Анна Снаткина Кадр из фильма

Для съемок в Москве создателям хотелось уйти от узнаваемых объектов столицы. Большинство сцен в городе Валерия Гай Германика и оператор Геннадий Успангалиев предпочитали снимать с ручной камеры. Поэтому подбирались объекты, которые позволяли снимать на 360 градусов. Многие эпизоды снимались одним кадром, который длился 2-3 минуты, поэтому и группа, и актеры серьезно готовились к таким сценам.

Шамиль Хаматов

Из необычных случаев на площадке — в Крыму во время одной из смен приехали из МЧС и посоветовали оперативно эвакуироваться, поскольку был риск обрушения песка с утеса, под которым снимался эпизод. Группа не растерялась и быстро передислоцировалась. Наиболее сложными были эпизоды на яхте, актеры и создатели много часов провели на водной поверхности.