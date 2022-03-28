«Храните криптовалюту в сберегательной кассе» – Сбербанк начал принимать на депозиты цифровые активы

Сбербанк стал первым российским банком, разрешившим гражданам вносить криптовалюту на депозиты.

С 28 марта 2022 года россияне смогут открыть вклады в биткоине, эфириуме и 20 других цифровых активах, а с 1 мая клиенты банка получат возможность оформить кредиты в криптовалюте.

– Учитывая все те незаконные ограничения, которые ввёл коллективный Запад против России и отечественной банковской системы, мы приняли решение искать нестандартные выходы из сложившийся ситуации. Крипта позволит нашим клиентам защитить свои активы, передав их на хранение в крупнейший банк России с двухвековой историей. Мы гарантируем полную сохранность всех средств, а все депозиты в крипте до 1 млн 400 тысяч рублей будут включены в Систему страхования вкладов, – заявил заместитель главы Сбербанка Всеволод Махов.

В ближайшее время вклады в криптовалютах появятся и с в других российских банках. Проценты по ним будут выше, чем в рублях или в долларах. Например, в Сбере доходной вклада в биткоине на 6 месяцев составит 20% годовых, а в эфириуме – 25%.

Кроме того, в ближайшее время российским экспортёрам и импортёрам будет разрешено проводить расчеты с компаниями из недружественных стран в криптовалюте.

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