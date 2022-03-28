 

В РФ намерены разрешить колледжам создавать свои предприятия

28.03.2022, 17:50, Новости дня
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Минпросвещения работает над проектом закона, позволяющем колледжам создавать собственные предприятия, на которые могут устраиваться студенты, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Очень важное предложение: чтобы ребята, которые учатся в колледжах, так же, как и в вузах, могли открыть свое производство, работать. Мы приняли решение, что будут изменения в закон, позволяющие колледжам создавать предприятия», – цитирует Кравцова ТАСС.

Он добавил, что студенты смогут в одно время и работать, и получать профессию.

Ранее правительство ввело новые меры поддержки граждан и предпринимателей на фоне изменений в экономической ситуации в стране. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что на дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тыс. рублей на развитие собственного дела. Кроме того, власти предоставят дополнительную поддержку отраслям сельского хозяйства и рыболовства.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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