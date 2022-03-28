В Чечне заявили о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта, соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин, сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

«От всей души поздравляю <…> главу Чеченской Республики, Героя РФ Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта», – цитирует Даудова ТАСС.

Напомним, Кадыров сейчас находится в Мариуполе, это подтвердил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. По его словам, глава республики приехал туда поднять боевой дух военнослужащих.

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