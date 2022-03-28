СК возбудил дело против открывшей стрельбу в красноярском детсаду девушки

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении девушки, которая открыла стрельбу в детсаду Красноярска, ее также подозревают в убийстве отца, сообщили в СКР.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы города Красноярска. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, 28 марта сначала 19-летняя девушка застрелила своего отца, а затем пришла в детсад, где ее встретила воспитатель, которая заметила ружье у нее под пальто. Она пыталась отобрать у посетительницы оружие, из-за чего произошел выстрел в стену. Сообщается, что во время инцидента дети не пострадали.

При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства.

«В рамках расследования организованы процессуальные проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных лиц ООО ОА «Пересвет», оказывающих услуги по охране общеобразовательного учреждения», – добавили в ведомстве.

По словам источника в правоохранительных органах, из-за неадекватного состояния девушки ее пока не могут допросить.

Ранее сообщалось, что совершившая выстрел в детском саду в Красноярске, перед этим убила собственного отца.

—