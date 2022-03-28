Оскар 2022: Эштон Катчер и Мила Кунис на красной дорожке

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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. На красной дорожке теперь Эштон Катчер и Мила Кунис – актриса в розовом платье Valentino. Этим вечером им не о чем беспокоиться – они только гости, а не номинанты.