Александра Новикова и Feduk показали первые семейные фото с новорожденной дочерью

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Дочь известного ресторатора Аркадия Новикова 31-летняя Александра и ее супруг, рэпер Feduk (Федор Инсаров), которые недавно родителями, с удовольствием делятся своим счастьем с интернет-пользователями. Александра поделилась в своем канале Telegram-канале семейными фотографиями, по ее признанию, первыми в полном составе. Кроме Александры, Федора и их месячной дочки Нины на снимках есть домашний питомец.

Первые семейные фото с нашей малышкой, – написала Александра и поблагодарила фотографа за бесценные кадры.

Снимки сделаны в стиле полароид.

Александра также опубликовала еще несколько снимков с дочкой, в том числе и черно-белый, где она кормит ребенка грудью, а также фото с мужем и рассказала, как счастлива быть мамой.

Моя жизнь перевернулась и началась заново. Хочу кричать во все горло о том, как мне нравится быть мамой Нины.

Напомним, что две недели спустя после объявления о рождении ребенка, Александра призналась, что почти вернулась в форму, а за беременность набрала 10 килограммов, которые почти все ушли.

Живот еще не ушел, но вес практически, как до беременности — 49.5. А весила я 48 до и 58 на последнем сроке, — написала Новикова тогда и добавила, что впервые после родов начала ездить по делам по своим делам и впервые за 9 месяцев она надела одежду не для беременных.

Новикова рассказала подписчикам, что отказалась от сладкого, оставив только полезные “подсластители”, типа сиропа топинамбура. Александра ведет здоровый образ жизни и много рассказывает, что такое есть, чтоб и вкусно, и невредно.

О том, что Feduk и Александра Новикова связали себя узами брака, различные Telegram-каналы писали 22 мая 2021 года. Сообщалось, что пара сыграла свадьбу в Барвихе, а невеста была одета в белое платье Bottega Veneta и пиджак в тон. Два дня спустя молодожены подтвердили новость – они действительно поженились. О романе пары стало известно осенью 2018-го, а их светский дебют состоялся весной 2019-го. В июле 2020 года Александра и Федор пришли на шоу “Вечерний Ургант” и впервые раскрыли подробности своего романа. Оказалось, будущие супруги познакомились случайно, в магазине, когда Александра выбирала подарок своему брату.

Федор и Александра в день своей свадьбы