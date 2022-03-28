Взявший “Оскар” Уилл Смит отдубасил во время церемонии оскорбившего его жену комика

Актер устроил драку во время церемонии. Претендент на награду киноакадемии вышел на сцену и ударил кулаком в лицо комика Криса Рока, сообщает Ura.ru. Ранее тот отпустил оскорбительную шутку в адрес жены артиста Джады Пинкетт-Смит, назвав ее прическу “удивительной, очень короткой”.

В последнее время актриса страдает от алопеции – у нее выпадают волосы. Скорее всего, именно поэтому Уилл Смит не сдержался.

Когда актер вышел на сцену, чтобы получить заветную статуэтку “Оскара”, то попытался сгладить ситуацию. “Ты должен позволять людям обращаться к тебе с неуважением и улыбаться при этом. Так устроен этот бизнес. Приношу извинения всем коллегам, а также прошу прощения у Академии”, – цитирует Уилла Смита телеканал “360”.