 

Взявший “Оскар” Уилл Смит отдубасил во время церемонии оскорбившего его жену комика

28.03.2022, 16:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актер устроил драку во время церемонии. Претендент на награду киноакадемии вышел на сцену и ударил кулаком в лицо комика Криса Рока, сообщает Ura.ru. Ранее тот отпустил оскорбительную шутку в адрес жены артиста Джады Пинкетт-Смит, назвав ее прическу “удивительной, очень короткой”.

В последнее время актриса страдает от алопеции – у нее выпадают волосы. Скорее всего, именно поэтому Уилл Смит не сдержался.

Когда актер вышел на сцену, чтобы получить заветную статуэтку “Оскара”, то попытался сгладить ситуацию. “Ты должен позволять людям обращаться к тебе с неуважением и улыбаться при этом. Так устроен этот бизнес. Приношу извинения всем коллегам, а также прошу прощения у Академии”, – цитирует Уилла Смита телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Нежелание принимать Украину в НАТО связали с Россией

27.01 / Ободки для волос, шнурки и сумочки: десять идей, как превратить старую одежду в полезные вещи и украшения

01.11 / Автомат Лукашенко стал экспонатом на выставке в Минске

01.12 / 5 относительно обнадеживающих фактов о ВИЧ-инфекции

20.08 / Закатаем лето в банки: варим арбузный мед к зимнему чаепитию (малоизвестный народный рецепт)

09.12 / Названо условие объединения России и Белоруссии в конфедерацию

15.09 / Политолог Поротников: Лукашенко пора отпустить ситуацию и переходить к операции “Преемник”

01.07 / В Москве появятся 24 новых станции метро

27.10 / Коллапс «на контроле»: регионы захлебнулись во второй волне коронавируса

03.08 / «Евреи – белые?»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика