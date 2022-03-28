 

Злостные неплательщики алиментов могут лишиться жилья

28.03.2022, 16:35, Разное
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Адвокат Андрей Саунин объяснил, что самые
жесткие меры грозят жителям страны из-за неуплаты алиментов. Причиной для
ареста имущества может стать задолженность от трех тысяч рублей, далее могут
последовать обязательные работы и даже уголовная ответственность.

“Если долг накапливается в размере более 10
тысяч рублей, то должника могут лишить водительских прав и ограничить ему выезд
за границу”, – объяснил эксперт. При небольших
долгах на имущество накладывается запрет на регистрационные действия, то есть
квартиру нельзя сдать или продать.

Крупный
долг может нести за собой продажу имущества на торгах, такая практика распространена,
говорит адвокат. “При значительных долгах по алиментам, при
соразмерности долга стоимости имущества, жилье и вовсе изымается и продается с
торгов, чтобы закрыть долг”, –
рассказал Саунин.

Однако есть нюансы, суд не может изъять единственное жилье,
даже если оно приобретено в ипотеку. Возможно также, что дорогую квартиру по
решению суда продают и меняют на более дешевую, но такая практика встречается
крайне нечасто.



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