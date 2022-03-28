Депутат Матвейчев потребовал внесения своего имени в санкционные списки
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Письмо с требованием внести свое имя в санкционный список, направил президенту США Джозефу Байдену заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, политолог Олег Матвейчев («Единая Россия»).
«Господин Джозеф Байден! К вам обращается депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва Олег Анатольевич Матвейчев, фракция «Единая Россия». Требую внести меня в санкционный список!» – приводит его обращение Regnum.
В своем обращении к президенту он отметил участие США в сотнях конфликтов. Депутат рассказал о «нищих и бездомных», которых встречал на улицах крупных городов во время визитов в Штаты.
«Вместо того, чтобы тратить бюджет на помощь своим неимущим, вы даете деньги фашистским режимам по всему миру, поддерживаете террористов, типа ИГИЛ (террористическая организация запрещена на территории РФ), сеете рознь, разрушение и хаос революции, чтобы потом воспользоваться ресурсами ослабевшей страны», – сообщил Матвейчев.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении более 300 депутатов нижней палаты российского парламента.
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