Школьники, активно сдающие макулатуру, получат дополнительные баллы к ЕГЭ

В качестве реализации комплекса мер по ликвидации дефицита офисной бумаги выпускники российских школ получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при условии существенного количества сданной макулатуры. Об этом гласит приказ министерства просвещения.

«Для зачисления на бюджетные места в вузах недостаточно исключительно обладать знаниями, необходимо приносить и пользу обществу. Ещё с советских времён сдача макулатуры была объединяющим общество процессом. Проходили целые соревнования между классами и школами. Сегодня, когда в стране образовался дефицит бумаги, нужно вновь вернуться к отличным советским традициям, тем более, когда предложен такой бонус», – заявил замминистра просвещения Иван Арсеньев.

В Минпросвещения в течение недели разработают нормативы по сдаче макулатуры. Шкала утвердит конвертацию килограммов в баллы к ЕГЭ. По итогам экзамена они будут приплюсованы к полученным в ходе аттестации. При равенстве баллов преимущество получит тот абитуриент, у которого больше баллов за сдачу макулатуры.

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