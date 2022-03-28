Мы вернемся

Россия на пути от айфона к смертной казни и назад.

Дмитрий Медведев. Фото: РИА Новости

Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший президент России, а ныне зампред Совета безопасности, нашел себе новое хобби: это смертная казнь.

В течение месяца «спецоперации» Медведев дважды делал заявления о том, что выход РФ из Совета Европы обернется многочисленными плюсами, в частности, российским властям больше не нужно соблюдать обязательства, связанные с европейскими конвенциями о правах человека, а «обвиняемых в особо тяжких преступлениях» можно будет лишать жизни.

Идея вообще пользуется популярностью у чиновников, которым больше нечего предложить своему народу.

Вместо будущего экономического развития и жизни в современном мире в социальном пакете россиянина новейшей эпохи осталось лишь предложение «сплотиться» и заодно высвободить те инстинкты, которые так долго сдерживались «чуждыми нам ценностями». Юристы говорят, что отменить мораторий на смертную казнь не так просто, но, во-первых, кого в РФ эпохи «спецоперации» волнуют правовые формальности, а во-вторых, есть блестящая идея вынести вопрос о смертной казни на референдум, чтобы связать кровью всех. Такой референдум, очевидно, должен проходить в формате дистанционно-электронного голосования, чтобы люди лишний раз не собирались и не обсуждали происходящее, а также, конечно же, во имя соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Четырнадцать лет назад Дмитрий Медведев пришел в российскую политику как сторонник умеренного прогресса в рамках законности. Он активно раздавал интервью «Новой газете» и только что созданному «Дождю»*, интересовался всем современным, например, блогами, айфонами, проводил встречи с руководителями западных IT-корпораций, в том числе с Марком Цукербергом, который сегодня считается в РФ руководителем экстремистской организации Meta. Навсегда «отлиты в граните» слова Медведева тех дней: «Свобода лучше, чем несвобода». Впрочем, тот же оратор позднее подарил нам еще одну мудрость: «Никто никогда не вернется в 2007 год», — значение которой стало понятно только теперь.

Путь от айфона к смертной казни способен пройти не каждый. Но вряд ли можно списать это путешествие исключительно на особенности личности Дмитрия Медведева. Новые времена требуют новых компетенций и новых форм демонстрации лояльности. Если прежде для успешной политической карьеры нужно было разрабатывать Стратегию-2020, согласно которой средняя заработная плата россиян должна была составлять «не менее 2700 долларов» (275 тысяч рублей по текущему курсу), то

теперь учет достижений идет в танковых колоннах и общей свирепости.

Чиновники, у которых еще нет личного танка как импортозамещения для яхты, вооружась небольшими топориками, соревнуются в риторической жестокости — других способов проявить себя и отличиться в глазах вышестоящего руководства, кажется, не осталось.

Дмитрий Песков в интервью CNN говорит о возможном использовании ядерного оружия в случае «экзистенциальной угрозы для России».

Дмитрий Рогозин поделился своими взглядами о загадочном биооружии, якобы разрабатываемом в Украине: его задача, по словам главы Роскосмоса, состоит в том, чтобы «ослабить иммунитет нации и нарушить репродуктивные функции россиянок» (кстати, это почти дословная цитата из классического фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрэйнджлав, или Как я перестал волноваться и полюбил ядерную бомбу»).

Суды штрафуют людей за лозунг «Фашизм не пройдет».

Генеральный прокурор Игорь Краснов пояснил о выходе из Международной ассоциации прокуроров.

Депутаты Андрей Луговой и Ярослав Нилов предложили отправлять протестующих на Донбасс для участия в «спецоперации».

Кто-то разрабатывает закон об ограничении выезда айтишников из страны, составляются многочисленные списки «национал-предателей», о которых говорил президент Путин, польский мемориал в Катыни предложено ликвидировать.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов предложил «денацифицировать» Казахстан, Молдову, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

Но пока никто из депутатов и чиновников еще не придумал, как провести спецоперацию по дебудущизации населения.

Граждане РФ вряд ли перестанут мечтать. Мечтать на руинах России, которую когда-то провозглашал в своих интервью президент Медведев, можно будет только о возвращении к нормальной жизни. Такой, где судьбы людей не становятся заложницами так называемой геополитики, где дети получают образование, а не пропаганду, а честно работающим на благо страны гражданам не предлагают выбор между тюрьмой и эмиграцией в случае их несогласия с действиями властей.

Поэтому мечты россиян будут связаны с возвращением в Европу, с которой чиновники нового типа, конкурирующие друг с другом в том, кто лучше годится на роль выносящего не подлежащие обжалованию приговоры, так быстро разорвали сегодня связь. Путь домой, назад от смертной казни к современному миру, станет очень трудным испытанием для соотечественников.

Мы вернемся.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики

* Телеканал «Дождь» внесен в реестр СМИ-иноагентов и принял решение прекратить вещание.

Дмитрий Медведев. Фото: РИА Новости

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