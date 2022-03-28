Оскар 2022: Дженнифер Гарнер на красной ковровой дорожке
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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Еще одна звездная гостья – Дженнифер Гарнер. Актриса прибыла в в кинотеатр Dolby, где проходит премия, сольно.
На красную дорожку актриса вышла в алом платье Brandon Maxwell.
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