Оскар 2022: Дженнифер Гарнер на красной ковровой дорожке

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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Еще одна звездная гостья – Дженнифер Гарнер. Актриса прибыла в в кинотеатр Dolby, где проходит премия, сольно.

На красную дорожку актриса вышла в алом платье Brandon Maxwell.