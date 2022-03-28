 

Оскар 2022: Рита Ора и Тайка Вайтити на вечеринке Vanity Fair

28.03.2022, 15:15, Разное
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Сегодня в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград премии “Оскар” за заслуги в области кинематографа. Однако церемония еще не завершилась, а некоторые звездные гости уже прибывают на традиционную “постоскаровскую” вечеринку Vanity Fair. Первые ее гости – Рита Ора и Тайка Вайтити.



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