Как поздравили своих мам с Днем матери принцессы Евгения и Беатрис, принц Чарльз и другие члены британской королевской семьи

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В Материнское воскресенье – британский аналог Дня Матери – члены королевской семьи вместе со всей страной публиковали в социальных сетях поздравления и вспоминали своих близких. Тон задала королева Елизавета II, в аккаунте которой появилась черно-белая фотография, на которой она снята совсем юной рядом со своей матерью – покойной королевой Елизаветой, и младшей сестрой – принцессой Маргарет. Подпись к снимку гласила:

Желаю всем, у кого сегодня праздник, особенного Материнского воскресенья.

Принцесса Елизавета с матерью Елизаветой и сестрой Маргарет

Принц Чарльз и его супруга Камилла также отпраздновали этот день снимками, на которых они изображены со своими матерями. В общем посте на их совместной странице Кларенс-хауса появился снимок наследника престола с 95-летней королевой, и фото герцогини Корнуолльской с ее матерью Розалинд Шанд, умершей в 1994 году. Они напомнили о том, как важно поздравить своих мам, и вспомнить о тех из них, кого уже нет.

Камилла Паркер-Боулз с матерью Принц Чарльз и королева Елизавета II

В семье герцогов Кембриджских национальный аналог Дня Матери, который традиционно отмечается в четвертое воскресенье Великого поста, проводят в семейном кругу. Дети Джордж, Шарлотта и Луи обычно рисуют открытки, причем, не только своей маме Кейт Миддлтон, но и бабушкам. В прошлом году Кейт и Уильям опубликовали в социальных сетях рисунки детей, посвященные погибшей в автокатастрофе в 1997 году принцессе Диане. “Папа скучает по тебе”, – написала ей маленькая Шарлотта. В этом году празднование Материнского воскресенья совпало с возвращением герцогов Кембриджских из недельного карибского тура и началом весенних каникул у их детей. Поэтому от постов в своих соцсетях они отказались. Также не опубликовали поздравлений принц Гарри и Меган Маркл.

Экс-супруга второго сына королевы герцога Эндрю Йоркского Сара Фергюсон опубликовала три снимка: на одном из них она изображена со своей матерью Сьюзен Мэри Райт и сестрой Джейн, на двух других – с дочерьми Беатрис и Евгенией.

Счастливого Дня Матери моей дорогой маме, которая умерла так рано – в 61 год, моей дорогой сестре Джейн (прекрасной матери) и моим девочкам, которые просто чудесные мамы, – написала герцогиня Йоркская.

И получила ответную публикацию от принцессы Евгении с трогательным комментарием.

Ты единственная в своем роде. Фотографий, показывающих насколько ты абсолютно уникальна, слишком много, чтобы выбрать одну, – написала ее дочь.

Сара Фергюсон и принцесса Беатрис Сара Фергюсон и принцесса Евгения Сара Фергюсон с сестрой и мамой Сара Фергюсон

А вечером того же дня Евгения порадовала своих поклонников снимком, на котором она обнимает своего годовалого сына Августа Бруксбэнка во время похода на выставку Ван Гога в Лондоне. К подписи “С Днем матери всех мам” она добавила множество “цветочных” смайликов.

Принцесса Евгения с сыном