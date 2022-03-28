Уилл Смит устроил драку, Анджелина Джоли облобызала брата: эпичные скандалы “Оскара”

Уилл Смит устроил драку на сцене

Новая церемония “Оскар” прошла 27 марта и, не изменяя традициям, удивила зрителей скандалом. В этом году на знаменитой сцене отличился Уилл Смит – актер устроил драку с комиком, подшутившим над его женой.

Ни для кого не секрет, что Джада Пинкетт-Смит страдает от

алопеции – патологического выпадения волос. Крис Рок позволил себе пошутить по этому поводу, а разъяренный Уилл Смит поднялся на сцену и ударил обидчика своей супруги.

Анджелина Джоли поцеловала брата

Премия 2000 года обернулась для Анджелины Джоли не только первым “Оскаром” в карьере, но и громким скандалом. Актриса, которую тогда называли “диким ребенком Голливуда”, пришла на вручение вместе со своим братом. Все бы ничего, только вот Джоли не раз приходилось оправдываться за это появление.

Сперва звезда душераздирающе призналась родственнику в любви, а затем поцеловала его в губы прямо под прицелом камер. Большинство поклонников восприняли жест неоднозначно, посчитав поцелуй слишком откровенным. Анджелина же назвала

акт семейной близости

“братской любовью” и обвинила всех шокированных в распущенности.

Роман Полански не пришел, потому что находился в розыске

В 2003 году Романа Полански стал режиссером года за фильм “Пианист”, но не явился на вручение – его статуэтку забрал Харрисон Форд. Из-за сексуального скандала, прогремевшего еще в 1977 году, кинодеятель находился в розыске на территории Штатов. Режиссера обвинили в совращении 13-летней девочки, и он покинул страну, так и не вернувшись.

Дженнифер Лоуренс упала у всех на виду. И не один раз

Первый неловкий случай с участием Дженнифер Лоуренс произошел в 2013 году. Звезда поднималась на сцену, чтобы получить награду за роль в фильме “Мой парень – псих”, и растянулась прямо на ступеньках. Снимок неуклюжего падения Дженнифер тут же разлетелся по Сети и гулял там еще долгое время.

Актриса отнеслась к неловкой ситуации с юмором, но, судя по всему, не извлекла урок – в следующем году судьба преподнесла ей второй. Лоуренс снова упала на церемонии вручения, но в этот раз ее подвела ковровая дорожка.

Джон Траволта перепутал имя известной певицы

В 2014 году Джон Траволта был в числе тех, кто объявляет имена участников со сцены. Его задачей было представить певицу Идину Мензел, которая исполнила песню из мультфильма “Холодное сердце”, но что-то пошло не так.

Судя по всему, актер переволновался и не смог выговорить имя, назвав звезду Адель Дазим. Пользователи Сети тут же разобрали этот момент на мемы, а Траволта признал оплошность и публично извинился.