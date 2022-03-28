ФОМ зафиксировал рост поддержки россиянами спецоперации на Украине

За прошедший месяц среди россиян выросла поддержка спецоперации на Украине до 73%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По состоянию на 27 февраля решение о начале специальной военной операции на территории Украины считали правильным 65% россиян, к 20 марта – 73%, следует из данных на сайте ФОМ.

«На вопрос о целях РФ ответ «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО» дали 71%, «защитить население ДНР и ЛНР» – 52%, «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти» – 21% опрошенных. 10% респондентов выбрали позицию «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России». Не дали ответа на вопрос 8% участников опроса», – отметили в ФОМ.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос был проведен 18 – 20 марта 2022 года в 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что спецоперацию РФ на Украине поддерживает 74% россиян, что на 9% больше, чем по состоянию на 25 февраля.

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