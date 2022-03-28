 

«Новая газета» приостановила выпуск после нового предупреждения Роскомнадзора

28.03.2022, 15:00, Новости дня
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Выпуск бумажной и электронной версий издания приостановлен до окончания российской военной спецоперации на Украине, сообщается в Telegram-канале газеты.

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге – «до окончания «специальной операции на территории Украины», – говорится в заявлении редакции.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение. Основанием для этого послужил зафиксированный ведомством факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.

Первое такое предупреждение в адрес «Новой газеты» было вынесено Роскомнадзором 22 марта.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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