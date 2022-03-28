 

Абрамченко поручила проработать меры по недопущению резкого роста цен

28.03.2022, 15:00, Новости дня
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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу совместно с торговыми сетями проработать меры по недопущению скачкообразного роста цен на продовольствие, представив предложения в правительство, информирует пресс-служба вице-премьера.

«В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня», – сказала Абрамченко, передает ТАСС.

Она добавила, что переработчики сельхозсырья обеспечивают страну необходимыми товарами, предпосылок для дефицита нет. Но все же необходимо вести планомерную работу по недопущению скачкообразного роста цен на продовольствие.

Ранее эксперт рассказал о причинах роста цен на кофе.

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