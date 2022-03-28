Мнение: Про пленных русских: очень вовремя Россия вышла из Совета Европы!

Товарищи, что тут сказать – наверное все уже видели адские кадры, как российских военнслужащих откровенно пытают – детали даже перечислять не хочу. Но из этого можно сделать много интересных выводов.

Во-первых, вся украинская пропаганда вчера это дело радостно смаковала, хотя вот теперь – очевидно же – пленных, особенно нациков, станут просто брать сильно меньше. Спасибо, что показали в очередной раз нам ваше отношение. Есть подозрение, после такого рейтинг доверия президента и рейтинг населения по одобрению спецоперации вырастет еще больше.

Во-вторых, теперь весь мир увидел, как они любят говорить, кого покрывает Запад, хоть ЕС, хоть США. Да, у них не покажут этих кадров по ТВ, тут надо до Берлина будет дойти. Но эти кадры покажут в Индии, в Китае, Бразилии – много еще где. И там их оценят, без сомнений.

Третье, безусловно, на этом фоне наша Армия станет просто еще мощнее. Потому что после подобного кричать пацифисткие лозунги… ну, пускай это сделает Иван Ургант, который, увы, вернулся, говорят в Москву.

И, конечно, надо помнить – что подобное делается от безысходности. И теперь никто также не сможет сказать про "Мирный Азов".

Держитесь, в общем, нашим парням удачи.

p.s. Кстати, не забываем про кадры, как пленные солдаты и офицеры ВСУ при этом спокойно едят, пьют и живут. Опровергнуть это невозможно, поэтому будет просто еще больше воплей и ада со стороны бандеровцев. Но, никто все-таки и не обещал, что будет легко. Правда, наши деды видели тоже сильно худшие вещи и все равно справились!

p.p.s. И вовремя мы свалили из разных европейских шарашек, где не видят нацизма. Теперь у нас развязны руки.

Мы победим!

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