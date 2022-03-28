Для тех, кто хочет добавить немного контраста в образ: 10 идей окрашивания с добавлением светлых прядей

Светлые блики – это вариант окрашивания, при котором к базовому темному тону добавляются осветленные участки. Такая техника подходит для женщин, которые пока не готовы становиться блондинкой, но хотели бы освежить свой образ. Блики могут быть разной формы, все зависит лишь от вашего вкуса. В статье мы приведем 10 идей подобного окрашивания.

Сочетание светлых и темных бликов

Если вы уже делали темное мелирование, то добавьте к нему светлые блики. Такая комбинация выглядит контрастно и подчеркивает объем прически. Она особенно эффектно выглядит на вьющихся прядях.

Средне-светлый на темно-каштановом

Этот вариант сделает длинные темно-каштановые пряди яркими и красивыми. Создайте небольшие волны на ваших роскошных волосах. Светлые блики подчеркнут объем вашей шевелюры.

Светло-серебристый на черном

Блики серебристого цвета идеально подходят к черным волосам. Они идут всем женщинам, независимо от возраста.

При таком варианте окрашивания ваш естественный черный цвет останется нетронутым. Светлый оттенок появляется ближе к концам прядей.

Пепельный на светло-коричневом

Если светло-коричневый – ваш натуральный цвет, то добавьте к нему легкие пепельные блики. На вашем базовом фоне появятся нежные светлые полоски. Такой вариант подходит как для прямых, так и для волнистых прядей.

Светлый блонд на рыжем

Добавьте к рыжим волосам немного светлого блонда. Такой контраст подчеркнет яркость ваших прядей. Подобный вариант окрашивания красиво смотрится на вьющихся волосах.

Очень светлый тон на коричневом

Коричневый фон хорошо сочетается с отдельными светлыми прядями. Этот вариант красиво смотрится на волосах средней длины, которые обрамляют лицо. Он подойдет женщинам как с теплыми, так и с прохладными тонами кожи.

Карамельный на светло-каштановом

Карамельные блики на светло-каштановых волосах – красивая комбинация оттенков. Они обновят и оживят ваш естественный тон прядей. Такое мелирование очень эффектно выглядит на волнистых волосах.

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Мелирование и “грязный блонд”

“Грязный блонд” – это натуральный оттенок волос, при котором темно-русый цвет смешан с блондом. На таком фоне красиво выглядит светлое мелирование. Оно подчеркивает яркость вашей шевелюры и делает ее тон более гармоничным.

Блонд и медовый цвет

Светлые пряди на медовом фоне омолаживают ваш внешний вид. Они подчеркнут и увеличат объем вашей шевелюры. Для такого нежного сочетания цветов лучше использовать технику балаяж.

Светлые блики на фиолетовом

Если вам нравится красить волосы в экстравагантные фиолетовые оттенки, добавьте к ним немного светлых прядей. Это сделает вашу шевелюру еще более яркой и сияющей.

Заключение

Светлые блики оживляют и омолаживают ваш облик. Но чтобы поддерживать такое окрашивание, вам нужно регулярно посещать стилиста. Перед созданием бликов нужно убедиться, что ваши волосы здоровы, так как осветление создает большую нагрузку на них.