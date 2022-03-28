Стрижка пикси для зрелых женщин старше 50-60 лет: короткие прически весны 2022, которые сделают вас моложе

Есть категория причесок, которые являются универсальными для представительниц прекрасного пола. А есть стрижки, которые однозначно делают дам моложе. Например, короткие прически способны помочь зрелым женщинам визуально сбросить не только несколько лет, но и десятилетий. Рассмотрим несколько стильных и привлекательных моделей.

Удлиненная стрижка пикси с мелированием

Отличный вариант для дам, которые мечтают выглядеть эффектно и стильно. Если вы не готовы состричь волосы очень коротко, выберите именно эту модель. Ее преимуществом является то, что более длинные волосы на макушке визуально сделают форму лица приближенной к идеальной. А мелирование поможет увеличить объем, добавить блеска и естественности (эффект выгоревших волос или шевелюры с проседью).

Короткая прическа с челкой

Пикси является идеальной прической для густых волос. Вы можете немного убрать густоту, сделав несколько слоев (многослойность поможет слегка «проредить волосы, что позволит им красиво уложиться в стильную прическу). Челка с ровным или боковым пробором скроет морщины на лбу и сделает форму лица более привлекательной. Отличный вариант для женщин, которые предпочитают эффектные и практичные стрижки.

Асимметрия

Если вы хотите, чтобы ваше лицо визуально выглядело более овальным, выберите модель пикси с асимметрией. Попросите вашего мастера сделать вам оригинальную прическу, которая подчеркнет достоинства вашего лица и скроет небольшие недостатки (в случае с асимметрией это сделать будет очень легко, поскольку можно выбрать любую из понравившихся форм).

Кудрявый пикси-боб

Если вы являетесь счастливой обладательницей кудрявых волос, наверняка вы на себе ощутили преимущества их структуры. Сделайте пикси чуть короче средней длины (чтобы не срезать все локоны) и будьте уверены в том, что такая стрижка позволит вам сбросить несколько лет (или, как было сказано, даже десятилетий). Ее плюсом является практичность, привлекательность и женственность. Вы не только будете выглядеть моложе, но и однозначно произведете отличное впечатление на окружающих. Прическа с вьющимися волосами поднимает настроение, выглядит кокетливо и не кажется чрезмерно строгой.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Короткая прическа пикси с относительно длинной челкой

Выберите модель пикси, которая предусматривает комбинирование коротких волос по всей поверхности головы, но при этом присутствие относительно длинной челки. Сегодня челка в тренде, а короткие волосы никогда не выходят из моды, поскольку такая прическа является стильной и практичной, что позволяет ей держать форму на протяжении целого дня. Для укладки вам понадобится не более минуты, а эффект будет просто потрясающим.

Писки с пробором

Если вы являетесь обладательницей крупного лица, выберите модель пикси со средней основной длиной и увеличенной длиной на макушке, а также с пышной челкой и боковым пробором. Многослойность и оригинальная форма позволит стрижке выглядеть эффектной и привлекательной. Визуально увеличится недостающий объем и снимется лишний. Для затылочной зоны выберите самую подходящую форму и длину (например, форму треугольника или овала по срезу).

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

С бакенбардами

Если вы остановите свой выбор на этой модели, это поможет вам несколько обрамить лицо. Открытые височные зоны визуально делают его шире, а наличие бакенбардов слегка вытягивает и делает форму овальной. Такая прическа отлично держит форму, невзирая на то, что для укладки вам понадобится минимальное количество времени.

Ультракороткая стрижка

Если вы являетесь почитательницей причесок с короткими волосами, можете также остановить свой выбор на пикси. Ее различие в том, что все волосы имеют одинаковую длину (как на боковых, так и на теменной зоне). Не будет преувеличением сказать, что такая стрижка является практичной и почти не требует ухода. Достаточно помыть голову и слегка высушить волосы при помощи фена или полотенца (достаточно немного промокнуть лишние капли воды). Укладка стрижке не нужна, поскольку короткие волосы сразу укладываются в нужную форму.

Пикси с «солью и перцем»

Так называется окрашивание в седину. Если у вас уже появились седые волосинки или пряди, это может стать вашим естественным окрашиванием. В случае, если седых волос не так много, и это не производит должного эффекта, выберите данную технику окрашивания, которая позволит вам выглядеть модно и стильно.