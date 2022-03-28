Пастель и немного экзотики: лучшие платья премии “Оскар-2022”

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В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премий Американской академии киноискусств “Оскар”. Красная дорожка перед кинотеатром Dolby, за период пандемии отвыкшая от такого количества звездных гостей, вчера “оторвалась” по полной. Дефилировали здесь и те, кто пришел обсудить проблемы современного кинематографа, и те, кто появился на празднике, чтобы просто показать себя во всей красе. Кому-то это удалось, кому-то – не очень. Предлагаем вместе оценить оскаровское fashion-великолепие – и выбрать своих фаворитов.

Джессика Честейн в Gucci Зои Кравиц в Saint Laurent Зендая в Valentino Ума Турман в Bottega Veneta

Заметным трендом этого года стала пастельная гамма – розовые, зефирные, нюдовые, пепельно-лиловые, близкие к цвету года от Pantone, Very Peri, и небесно-голубые оттенки. Выбор в пользу нежности сделали Зои Кравиц в Saint Laurent, Джессика Честейн в Gucci, Николь Кидман в Armani Prive, Лили Джеймс в Versace, Деми Синглтон в Miu Miu и другие. Школьное правило о том, что нет ничего более торжественного, чем белая рубашка, поддержали Ума Турман в Bottega Veneta и Зендая в Valentino. А привлечь внимание к себе по максимуму – с помощью цвета страсти и любви, красного, – решили Трейси Эллис Росс в Carolina Herrera, Кирстен Данст в Christian Lacroix, Дженнифер Гарнер в Brandon Maxwell, Ариана ДеБос в Valentino Haute Couture. На руку им сыграл и тот факт, что красная дорожка “Оскара” была бордовой – иначе угроза “слиться” с местностью оказалась бы высока.

Николь Кидман в Armani Prive Мила Кунис Алана Хайм в Louis Vuitton Ариана ДеБос в Valentino Haute Couture Кирстен Данст в Christian Lacroix Дженнифер Гарнер в Brandon Maxwell Трейси Эллис Росс в Carolina Herrera

Еще один тренд, который в этот наградной сезон заявляет о себе довольно ярко, – металлизированные ткани, пайетки и декоративные камни. Блистать, так блистать в этот вечер решили Люпита Нионго в Prada, Алана Хайм в Louis Vuitton, Оливия Колман в Christian Dior, Ванесса Хадженс в Michael Kors, Тиффани Хэддиш в Dolce & Gabbana и другие. А Пенелопа Крус в Chanel, Билли Айлиш в Gucci и София Карсон в Giambattista Valli выбрали черный – классический цвет, без которого никуда. Но даже его можно освежить деталями – как Мэгги Джилленхол, появившаяся в арт-платье Schiaparelli.

Мэгги Джилленхол в Schiaparelli Пенелопа Круз в Chanel Ванесса Хадженс в Michael Kors Билли Айлиш в Gucci Лили Джеймс в Versace Деми Синглтон в Miu Miu Оливия Коулман в Christian Dior Люпита Нионго в Prada Тиффани Хэддиш в Dolce & Gabbana Джада Пинкетт-Смит в Jean Paul Gaultier София Карсон в Giambattista Valli