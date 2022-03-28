 

Пастель и немного экзотики: лучшие платья премии “Оскар-2022”

28.03.2022, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премий Американской академии киноискусств “Оскар”. Красная дорожка перед кинотеатром Dolby, за период пандемии отвыкшая от такого количества звездных гостей, вчера “оторвалась” по полной. Дефилировали здесь и те, кто пришел обсудить проблемы современного кинематографа, и те, кто появился на празднике, чтобы просто показать себя во всей красе. Кому-то это удалось, кому-то – не очень. Предлагаем вместе оценить оскаровское fashion-великолепие – и выбрать своих фаворитов.

Джессика Честейн в GucciЗои Кравиц в Saint LaurentЗендая в ValentinoУма Турман в Bottega Veneta 

Заметным трендом этого года стала пастельная гамма – розовые, зефирные, нюдовые, пепельно-лиловые, близкие к цвету года от Pantone, Very Peri, и небесно-голубые оттенки. Выбор в пользу нежности сделали Зои Кравиц в Saint Laurent, Джессика Честейн в Gucci, Николь Кидман в Armani Prive, Лили Джеймс в Versace, Деми Синглтон в Miu Miu и другие. Школьное правило о том, что нет ничего более торжественного, чем белая рубашка, поддержали Ума Турман в Bottega Veneta и Зендая в Valentino. А привлечь внимание к себе по максимуму – с помощью цвета страсти и любви, красного, – решили Трейси Эллис Росс в  Carolina Herrera, Кирстен Данст в Christian Lacroix, Дженнифер Гарнер в Brandon Maxwell, Ариана ДеБос в Valentino Haute Couture. На руку им сыграл и тот факт, что красная дорожка “Оскара” была бордовой – иначе угроза “слиться” с местностью оказалась бы высока. 

Николь Кидман в Armani PriveМила КунисАлана Хайм в Louis VuittonАриана ДеБос в Valentino Haute CoutureКирстен Данст в Christian LacroixДженнифер Гарнер в Brandon MaxwellТрейси Эллис Росс в  Carolina Herrera

Еще один тренд, который в этот наградной сезон заявляет о себе довольно ярко, – металлизированные ткани, пайетки и декоративные камни. Блистать, так блистать в этот вечер решили Люпита Нионго в Prada, Алана Хайм в Louis Vuitton, Оливия Колман в Christian Dior, Ванесса Хадженс в Michael Kors, Тиффани Хэддиш в Dolce & Gabbana и другие. А Пенелопа Крус в Chanel, Билли Айлиш в Gucci и София Карсон в Giambattista Valli выбрали черный – классический цвет, без которого никуда. Но даже его можно освежить деталями – как Мэгги Джилленхол, появившаяся в арт-платье Schiaparelli. 

Мэгги Джилленхол в SchiaparelliПенелопа Круз в ChanelВанесса Хадженс в Michael KorsБилли Айлиш в Gucci Лили Джеймс в VersaceДеми Синглтон в Miu Miu Оливия Коулман в Christian DiorЛюпита Нионго в PradaТиффани Хэддиш в Dolce & GabbanaДжада Пинкетт-Смит в Jean Paul GaultierСофия Карсон в Giambattista Valli 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Мнение: Тыграй. Война после конца истории

04.02 / Любовь с Караченцовым, гибель сына и смерть в 57: что стало с погубленной алкоголем Савеловой

30.10 / Карли Клосс ждет ребенка

23.07 / Мнение: Хузестан

07.08 / Джаред Падалеки и Дженсен Эклс прилетели в Канаду на съемки 15 сезона “Сверхъестественного”

22.12 / Как сделать праздничный макияж женщинам за 50: советы по созданию омолаживающего мейкапа

17.07 / Мнение: О “похабном мире”

13.11 / Больше ниточек в одежде. Тренд, который будет популярен в 2022 году

01.02 / Возникновение мифа о короле Артуре – необычный путь формирования эталонного средневекового эпоса, в котором ложь спорит с правдой

31.07 / Ученые назвали ключевой фактор рецидива употребления алкоголя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика