Мария KakDela: 10 коротких вопросов
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Какая была первая брендовая вещь в гардеробе?
Сумка D&G, купленная в 13 лет на турецком рынке. Я искреннее верила, что это настоящая…
Какую покупку считаешь самой бессмысленной?
Все, что без искреннего желания — бессмысленно.
Помнишь свою первую любовь?
Да, потому что я все документировала в дневниках. Веду их с 1997 года.
Вы удивитесь, когда узнаете, что я умею…
Переселять муравьиные колонии.
Вы удивитесь, когда узнаете, что я НЕ умею…
Спокойно проходить мимо любых животных. Они же такие классные!
Самое удивительное путешествие в жизни?
Поездка в Бурятию. Спонтанно и очень увлекательно. В Бурятии добрейшие люди, потрясающая культура, природа и особая связь с ее силами.
Какое самое странное сообщение вам приходило в direct?
Странно, когда твою суть и судьбу разбирают нумерологи и публикуют свои расчеты, приправляя личными наблюдениями.
С кем из знаменитостей чаще вас всего сравнивают?
Джей Ло. Я не против 🙂
Мой guilty pleasure это…
Смотреть фильмы, лежа в горячей ванне с пеной.
Книжная рекомендация?
“Пост” Дмитрия Глуховского для тех, кто любит постапокалиптическую литературу, “1913. Лето целого века” — исторические факты в художественном оформлении и “Сделай меня точно” — о том, как репродуктивные технологии меняют мир.
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