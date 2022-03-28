 

Мария KakDela: 10 коротких вопросов

28.03.2022, 13:50, Разное
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Какая была первая брендовая вещь в гардеробе?

Сумка D&G, купленная в 13 лет на турецком рынке. Я искреннее верила, что это настоящая… 

Какую покупку считаешь самой бессмысленной? 

Все, что без искреннего желания — бессмысленно. 

Помнишь свою первую любовь? 

Да, потому что я все документировала в дневниках. Веду их с 1997 года.



Вы удивитесь, когда узнаете, что я умею…

Переселять муравьиные колонии.

Вы удивитесь, когда узнаете, что я НЕ умею… 

Спокойно проходить мимо любых животных. Они же такие классные! 

Самое удивительное путешествие в жизни?

Поездка в Бурятию. Спонтанно и очень увлекательно. В Бурятии добрейшие люди, потрясающая культура, природа и особая связь с ее силами. 

Какое самое странное сообщение вам приходило в direct?

Странно, когда твою суть и судьбу разбирают нумерологи и публикуют свои расчеты, приправляя личными наблюдениями.


 

С кем из знаменитостей чаще вас всего сравнивают? 

Джей Ло. Я не против 🙂

Мой guilty pleasure это…

Смотреть фильмы, лежа в горячей ванне с пеной.

Книжная рекомендация? 

“Пост” Дмитрия Глуховского для тех, кто любит постапокалиптическую литературу, “1913. Лето целого века” — исторические факты в художественном оформлении и “Сделай меня точно” — о том, как репродуктивные технологии меняют мир.



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