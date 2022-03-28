Мария KakDela: 10 коротких вопросов

Какая была первая брендовая вещь в гардеробе?

Сумка D&G, купленная в 13 лет на турецком рынке. Я искреннее верила, что это настоящая…

Какую покупку считаешь самой бессмысленной?

Все, что без искреннего желания — бессмысленно.

Помнишь свою первую любовь?

Да, потому что я все документировала в дневниках. Веду их с 1997 года.





Вы удивитесь, когда узнаете, что я умею…

Переселять муравьиные колонии.

Вы удивитесь, когда узнаете, что я НЕ умею…

Спокойно проходить мимо любых животных. Они же такие классные!

Самое удивительное путешествие в жизни?

Поездка в Бурятию. Спонтанно и очень увлекательно. В Бурятии добрейшие люди, потрясающая культура, природа и особая связь с ее силами.

Какое самое странное сообщение вам приходило в direct?

Странно, когда твою суть и судьбу разбирают нумерологи и публикуют свои расчеты, приправляя личными наблюдениями.





С кем из знаменитостей чаще вас всего сравнивают?

Джей Ло. Я не против 🙂

Мой guilty pleasure это…

Смотреть фильмы, лежа в горячей ванне с пеной.

Книжная рекомендация?

“Пост” Дмитрия Глуховского для тех, кто любит постапокалиптическую литературу, “1913. Лето целого века” — исторические факты в художественном оформлении и “Сделай меня точно” — о том, как репродуктивные технологии меняют мир.