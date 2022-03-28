Собянин представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации

На оказание адресной социальной поддержки выделено семь миллиардов рублей. Средства предоставляются в денежной форме или в виде электронных сертификатов.

Бизнесу выделят кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Срок субсидирования процентной ставки – 12 месяцев, максимальный размер кредита – 50 миллионов рублей.

“Малый и средний бизнес играет огромную роль в жизни Москвы. Предприниматели дают работу более 4 млн. москвичей, производят четверть валового регионального продукта и обеспечивают до 20% поступлений в городской бюджет”, – написал Собянин в своем блоге.

Программа льготного кредитования на инвестиционные цели предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих инвестпрограммы в сфере науки, промышленности и инновационных технологий. Максимальный размер кредита – 300 миллионов рублей, для малых компаний ставка составит 7%, для средних – 5,5%.

Московская программа льготного факторинга поможет производителям и дистрибьюторам, которые реализуют продукцию на условиях отсрочки платежа. Максимальный размер ставки ставки по договорам льготного факторинга составит 16%, а срок субсидирования – 12 месяцев.

Также Москва выделяет гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции, вводит мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы на объекты недвижимости, находящиеся в собственности столицы. Для добросовестных арендаторов объектов городского нежилого фонда отменяется требование об обеспечительных платежах. Кроме того, одобрена программа реструктуризации займов с плавающими ставками.

Приняты решения по поддержке строительной отрасли. “Сделали еще один шаг в решении актуальнейшего для отрасли вопроса роста стоимости банковских гарантий. Если речь идет о строительстве по городскому заказу, то расходы на компенсацию этих затрат будут включены в контракт”, – отметил Собянин.

Он напомнил, что на федеральном уровне принято решение о продлении программы льготной ипотеки. Для Москвы и области максимальный кредит увеличен до 12 миллионов рублей.

Для развития импортозамещения столица выделяет грант в размере 350 миллионов рублей. Средства направят на увеличение производства свежих салатов и других зеленных культур. Предприятия смогут увеличить объемы производства в четыре раза

Кроме того, любое предприятие Москвы сможет получить грант до 100 миллионов рублей на развитие импортозамещающего производства. 25% гранта можно получить в виде аванса.

“Очередной пакет будет принят на этой неделе. Он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для города сфер”, – сообщил Собянин.

Ранее Москва приняла решение по поддержке производителей продовольствия. Предприятия могут рассчитывать на льготное кредитование, гранты на увеличение объемов производства и прочие меры.