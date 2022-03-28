Политолог Светов уверен в безрезультатности переговоров России и Украины

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник, 28 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом делегации действительно отправятся в Турцию, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что стороны впервые за долгое время встретятся с глазу на глаз. До этого регулярные переговоры проходили в онлайн-формате. Эксперты уверены, что Киев пошел на очную встречу по разрешению кураторов из США.

Политолог Юрий Светов считает, что встреча делегаций ни к чему не приведет. Украинская сторона полностью контролируется Западом, поэтому эффекта от разговора не будет, приводит слова аналитика телеканал “360”.

Также политолог уверен, что после завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации неонационалистические движения вновь могут начать развиваться на Украине.

Политолог в заключение отметил, что настоящие эффективные переговоры двух стран начнутся тогда, когда ВС РФ окружат и полностью возьмут под контроль украинские города. После этого необходимо взять под контроль территорию всей Украины. Пока этого нет, Украина будет тянуть с нормальными переговорами и только прикидываться.

Что касается отказа Киева от регулярного обмена пленными, то здесь политолог расценил это страхом Украины перед признанием реального числа их пленных.

Напомним, переговоры Украины и России начались 28 февраля. Прошло уже три раунда.