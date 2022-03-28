 

В Находке сверстники изнасиловали 12-летнюю девочку

28.03.2022, 13:35, Новости дня
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В городе Находка Приморского края 12-летнюю девочку несколько раз изнасиловали подростки, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«В правоохранительные органы поступило заявление от местной жительницы о том, что ее 12-летняя дочь подверглась изнасилованию сверстниками. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»)», – сообщается на сайте ведомства.

Следователи полагают, что подозреваемые с сентября по декабрь 2021 года малолетние знакомые потерпевшие «неоднократно вступали с ней в половую связь».

В отношении подозреваемых и потерпевшей назначены судебно-психиатрические экспертизы.

В январе 2020 года жителя Астрахани заподозрили в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери. По версии следствия, подозреваемый 14 лет издевался над девочкой.

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