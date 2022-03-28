В Кремле оставили без ответа желание Польши быть гарантом будущих соглашений Москвы и Киева
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать желание Польши быть гарантом по будущим мирным соглашениям Москвы и Киева. Он уточнил, что раскрытие деталей переговоров «нецелесообразно и может повредить переговорному процессу».
«Мы сейчас в детали переговоров с вами не влезаем. Мы считаем, что это нецелесообразно, и это может повредить переговорному процессу», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил в эфире телеканала Polsat, что Украина хочет, чтобы Польша была в числе гарантов будущего мирного соглашения с Россией.
Между тем е Киев ранее предложил США, Германии, Великобритании, Франции и Турции стать гарантами безопасности Украины.
Политолог Андрей Кортунов в интервью газете ВЗГЛЯД оценил список вероятных стран – гарантов безопасности Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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