В Кремле оставили без ответа желание Польши быть гарантом будущих соглашений Москвы и Киева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать желание Польши быть гарантом по будущим мирным соглашениям Москвы и Киева. Он уточнил, что раскрытие деталей переговоров «нецелесообразно и может повредить переговорному процессу».

«Мы сейчас в детали переговоров с вами не влезаем. Мы считаем, что это нецелесообразно, и это может повредить переговорному процессу», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил в эфире телеканала Polsat, что Украина хочет, чтобы Польша была в числе гарантов будущего мирного соглашения с Россией.

Между тем е Киев ранее предложил США, Германии, Великобритании, Франции и Турции стать гарантами безопасности Украины.

Политолог Андрей Кортунов в интервью газете ВЗГЛЯД оценил список вероятных стран – гарантов безопасности Украины.

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