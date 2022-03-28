 

Турция обезвредила мину в Черном море

28.03.2022, 13:35, Новости дня
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В Черном море обезврежена мина, замеченная неподалеку от границы с Болгарией, заявили в министерстве национальной обороны Турции.

«Команды подводной обороны нейтрализовали обнаруженную 28 марта 2022 года мину у побережья города Игнеада», – цитирует сообщение турецкого ведомства ТАСС.

Ранее минобороны Турции сообщало об обнаружении мины в Черном море. По данным министерства, мину заметили у границы с Болгарией.

В субботу минобороны Турции подтверждало, что найденный в тот день Босфоре предмет – мина, и сообщило о переговорах с Москвой и Киевом по этому вопросу. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось. Накануне в Турции рассказали о ситуации в Черном море из-за обнаруженной мины.

ФСБ РФ ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации РФ установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ржавые украинские мины несут угрозу для всей Европы.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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