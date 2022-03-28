 

Мордобой на Оскаре – Личное мнение

28.03.2022, 13:20, Разное
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Сегодня ночью в Лос Анджелесе вручали Оскара. Уилл Смит, не выдержав оскорбительной шутки, вскочил и ударил по лицу одного из ведущих.


Фото: Соцсети

Американская киноакадемия после случившегося с Уиллом Смитом на Оскаре заявила, что осуждает любую форму насилия.

То есть, насилие — это плохо, и с этим невозможно не согласиться.

Ну, кто ещё не видел, вот:

https://t.me/lenamiro/11208

Жена Уилла Смита страдает заболеванием, из-за которого, помимо прочего, выпадают волосы.

Я, как и киноакадемия, тоже против насилия. Мордобой — это фу. На Оскаре, в прямом эфире, когда трансляцию смотрят сотни миллионов человек, это ещё и попросту неуместно.

Однако, насколько уместно шутить про женщину, короткая причёска которой вызвана заболеванием? И кто её должен защитить, если не муж? И как это сделать в такой ситуации?

Что думаете? Как бы вы поступили на месте Уилла Смита?

Источник: Лена Миро



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