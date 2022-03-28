С волнами и насыщенным цветом: свежие тенденции французского маникюра на весну 2022-го

Известен французский маникюр еще с семнадцатого века. Он был невероятно популярен в двадцатые и тридцатые годы прошлого века. Главной особенностью маникюра а-ля френч является натуральная розовая пластина ногтя и белый кончик. Френч воспроизводит внешний вид натурального ногтя.

Переосмысление французского маникюра

Красота французского маникюра неоспорима, но в период весеннего обновления хочется добавить классическому маникюру свежих красок. Необычные цветовые решения или волны помогут обыграть привычный маникюр и оформить ногти ярко, но в той же традиции.

Откажитесь от привычной белой улыбки

Мы все привыкли, что френч – это в первую очередь узнаваемая белая улыбка. Но ведь можно сместить акцент на цветовое решение и отказаться от монолитной линии, обрамляющей кончик ногтя. Если кончик ногтя обрамляет несколько тонких цветных полос, перестанет ли от этого френч быть френчем? Очевидно, что нет.

Цвет в оформлении улыбки

Вы не готовы экспериментировать с формой и решением формы улыбки? Замените белый цвет кончика на пастельный голубой, желтый или зеленый. Эти оттенки находятся на пике популярности в текущем сезоне. Такое решение поможет объединить в одном дизайне два актуальных тренда: френч и пастельные цвета.

Экспериментируйте с оформлением

Оформите волны в нескольких комплиментарных оттенках, расположив дизайн таким образом, чтобы волна не занимала место классической улыбки.

Мягкий градиент

Оформите кончик ногтя нежным градиентом. Такой вариант дизайна очень близок к френчу с широкой улыбкой, но благодаря растушевке граница перехода от цвета к нюду практически не улавливается. Это делает дизайн очень легким и воздушным.

Скошенный френч с блестками

Идея скошенного френча не нова. Такой дизайн весьма востребован в оформлении ноготков для свадеб или иных торжеств. Однако, если добавить к уже привычному решению блестящую полоску, это освежит маникюр и заставит его заиграть новыми оттенками.

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Яркие волны на классическом фоне

Сделайте классический френч, но поверх добавьте яркие цветные волны. Конечно, такой вариант дизайна понравится не всем, но для бунтарских натур это будет прекрасный способ совместить классику с нестандартным решением.

Пастельные розовые цвета, розовый с оттенком фуксии или желтого – самые весенние и веселые цвета. Они помогут вам получить желаемый маникюр. Есть ли что-нибудь более весеннее, чем эти цвета и их оттенки? Вы можете подобрать цвета в маникюре таким образом, чтобы они сочетались с вашими нарядами и максимально отражали ваше настроение.

Определитесь с формой ногтей

Ни для кого не секрет, что френч на разной форме ногтей делают по-разному. Для того чтобы подобрать идеальный переосмысленный френч, нужно определиться с формой ногтя, которая поможет отразить ваше внутреннее состояние. Исходите из мысли, что обновленный дизайн будет несколько иначе располагаться на ногтевой пластине. Возможно, это станет идеальным поводом поэкспериментировать и с формой ногтей. Если вы все время носите мягкий квадрат на средней длине или короткий овал, перейдите на удлиненный “миндаль” или, если длина свободного края это позволит, на “балерину”. Может быть это станет новой идеальной формой и откроет путь к новым экспериментам с дизайном ногтей.

Определитесь с базовым цветом

Очень часто девушки, постоянно выбирающие френч, годами не меняют цвет лака основы. Нередко это тот цвет, который наносили в самый первый раз. Именно этот оттенок имеет свойство ассоциироваться с идеальным маникюром, и ему не изменяют годами. Переосмысленный френч может стать хорошим поводом провести ряд экспериментов с основой и оценить полученный результат.