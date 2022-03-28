 

Неправильное нанесение солнцезащитного крема – одна из причин появления мешков под глазами

28.03.2022, 13:10, Разное
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Мешки под глазами появляются по разным причинам. Чаще всего отеки образуются из-за чрезмерного употребления жидкости, приема алкоголя и недосыпания. Но есть еще одна причина, о которой известно не всем. Это неправильное нанесение солнцезащитного крема. Подробно мы расскажем об этом в статье.

Ошибка при нанесении крема

Специалисты считают, что способ нанесения солнцезащитного крема напрямую влияет на появление отеков. Многие из нас обрабатывают этим средством все лицо, но забывают про область вокруг глаз. А ведь этот участок с тонкой и нежной кожей особенно нуждается в защите от ультрафиолета.

Ультрафиолетовые лучи не только повреждают кожные клетки, но и способствуют старению эпидермиса и появлению морщин. Солнце разрушает коллаген и эластин, что приводит к провисанию и истончению кожи под глазами. Нередко это сопровождается появлением не только мешков, но и темных кругов.

Утренние отеки могут появляться из-за чрезмерного питья и недостатка сна. Но они носят временный характер и обычно проходят в тот же день. Появление стойких мешков под глазами, которые не исчезают, чаще всего связано со старением кожи. И в этом немалую роль играет отсутствие защиты от солнца.

Какой крем нужно использовать

Чтобы избежать провисания кожи, необходимо обрабатывать область около глаз солнцезащитным кремом. Но не спешите использовать крем с SPF для лица. Он содержит слишком много жирных ингредиентов и не подходит для этого участка кожи.

Сегодня можно встретить в продаже специальные солнцезащитные средства для век и кожи вокруг глаз. Они содержат меньше жиров, чем аналогичные продукты для лица. В состав таких кремов и сывороток иногда входят антивозрастные компоненты. Они помогают уменьшить уже имеющиеся изменения.

Обязательно удаляйте салфеткой излишки крема. Избыточное количество продукта вредно для кожи в этой области.

Заключение

Стойкие мешки под глазами появляются не из-за скопления лимфы, а из-за старения и провисания кожи. Единственный способ их профилактики – ежедневная защита кожи в этой области от солнца.



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