Мнение: Равные угрозы

Путин поручил правительству, ЦБ и Газпрому до 31 марта реализовать оплату за газ в «недружественные страны» за рубли. По сути, остается 4 дня. Европейцы в массе своей однозначно отказываются либо заявляют о технических и юридических препятствиях. Сегодня, к примеру, итальянская Eni сообщила, что она, может быть, и рада была бы, но рублей у нее нет, проектов на территории России нет, в соглашении рубли не указаны, а без дополнительного соглашения в одностороннем порядке компания не будет менять условия контракта.

Успеет ли Газпром за 4 дня согласовать и подписать соглашения с европейскими компаниями — вопрос риторический. Скорее всего нет. Отсюда возникает вопрос — будет ли прекращена поставка газа в эти страны. И если да, то каковы последствия.

Скорее всего, это попытка ответа на санкции, причем попытка довольно серьезная: Европа, безусловно, не готова прямо сейчас осуществить свою угрозу отказаться от российского газа. Плюс запасы газа в хранилищах находятся на минимальном уровне. Да, отопительный сезон практически завершен, а на отопление используется до 50 процентов газа, но запас прочности слишком мал.

Фактически Путин рассчитывает уравнять угрозы и будет ждать ответа Европы — пойдет ли она на снятие хотя бы части санкций. Позиция понятная, но возникает другой вопрос — а если не пойдет?

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