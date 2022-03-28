 

Зюганов обвинил Запад в расстреле царской семьи

28.03.2022, 12:51, Разное
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По словам лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова, большевики не имели цель физического уничтожения рода Романовых, так как это было “лишено всякого смысла” – исход гражданской войны был предрешен. Более того, между Николаем II и Владимиром Ульяновым были крепкие дружеские отношения, о которых принято не вспоминать.

Зюганов добавил, что о планирующейся провокации было известно, поэтому большевики приняли единственное верное решение – взять царскую семью под охрану. 

“Действия Запада имели цель выставить Советскую Россию кровожадным изгоем, что позволило добиться мировой изоляции страны. Наши недруги неоднократно были уличены в таком подходе во внешней политике, это уже стало для них нормой, но любая тайна становится явью, как говорят у нас в народе. И эта – не исключение”, – заключил лидер КПРФ.

Инициаторами преступления политик назвал Великобританию. По его словам, Георг V с самого детства относился к Николаю предвзято, а сложившаяся ситуация позволила воплотить коварные планы в жизнь.

Сам же лидер КПРФ признался, что сожалеет о случившемся, однако “сделанного не воротишь”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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