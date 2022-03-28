Мнение: 32 дня без войны

На 32-й день специальной военной операции Министерство обороны России отчиталось о ликвидации базы горючего во Львове.

Так и доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков:

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом».

Минобороны также рапортовало об уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода на котором, по данным ведомства, проводятся «ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков».

На 32-день спецоперации Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека сообщило, что с начала боевых действий в Украине погибли по крайней мере 1119 мирных жителей, еще 1790 получили ранения.

На 32-йдень спецоперации стало известно, что девяти российским военным вручили ордена Мужества за участие в боевых действиях в Украине. Награду вручал замминистра обороны Александр Фомин в филиале 3-го центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Судя по кадрам, показанным Первым каналом, у восьми из награжденных ампутированы ноги (либо полностью, либо их часть), у одного — заместителя командира взвода, который единственный смог встать, — ампутирована правая рука.

«Товарищи бойцы, вы как настоящие мужчины, как настоящие воины, как настоящие продолжатели славных боевых традиций наших дедов и отцов государства российского, не подкачали», — заявил Фомин, добавив, что военные «поставленные задачи выполнили на все сто процентов, отдали долг сполна».

На 32-йдеь спецоперации глава самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «в ближайшее время» на территории «ЛНР» может пройти референдум о присоединении к России. «Я почему-то уверен, что это именно так и будет».

Все идет по плану?

Скриншот отсюда

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