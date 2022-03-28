Мнение: О долларе по 200 уже с понедельника

Американский президент Джо #Байден сумел превзойти своего бывшего начальника, Барака Обаму, занимавшего главное кресло в Белом доме с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Тот, помнится, заявил, что российская #экономика «порвана в клочья» ©. Как раз тогда, когда нынешний глава Овального кабинета был вице-президентом #США.

И вот — «сиквел»!

Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве, заявил, что один #доллар… стоит 200 руб.

«В результате наших беспрецедентных санкций [российский] #рубль практически немедленно превратился в «рушль» (в оригинале — в руины, но как ещё передать игру слов ruble — rubble?). И вся российская экономика находится на пути [туда же]. Сейчас дают уже 200 рублей за один доллар», — сообщил под аплодисменты фигурант российского санкционного списка Джозеф Робинетт Байден-младший.

Впрочем, это повторение мантры двухнедельной давности. Кажется, о переменах на российском валютном рынке советники «забыли» проинформировать своего шефа. Впрочем, рубль даже в самые драматические часы «адских санкций» не падал до 200 руб./долл.

Тут можно позубоскалить относительно адекватности той информации, на основе которой в Америке принимают решения. Но не нужно. Ситуация, на самом деле, серьёзная. Российский финансовый рынок сейчас действует в нерыночных условиях. Экспортёры обязаны продавать на бирже 80% валютной выручки. Частный спрос задавлен 12%-й комиссией ЦБ за покупку валюты. Получить её в наличной форме практически невозможно, за исключением «смешной» суммы в 10 тыс. долл. И валютные переводы физических лиц за рубеж, по сути, заблокированы тоже. Это всё, конечно, ни разу не свободный рынок.

Ещё можно вспомнить, что в 2014 году самый ад и трэш начался отнюдь не сразу после «Крымской весны». Почти полгода россияне пребывали в относительно комфортных условиях с точки зрения валютного курса. А вот в сентябре — началось… Да так, что в декабре ситуация на рынке стала почти критической. А ведь сейчас Россию «бьют» санкциями так, что становится понятно: прежде её только гладили. И Запад вынул ещё не все козыри из рукава…

Так что расслабляться рано.

Ну и потом — при всех байках о советниках — вдруг Джо Байден и правда что-то знает про наш валютный рынок? Или, того хуже, вдруг он готовит очередной «чёрный понедельник»?

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