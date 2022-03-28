Рецепт зеленого салата с яблочно-лаймовой заправкой

Промыть овощи и зелень под чистой проточной водой, очистить те, что необходимо, от кожуры и дать высохнуть в течение нескольких минут.
Нарезать редьку и огурец тонкой соломкой, кабачок порезать слайсами, жемчужный лук разрезать пополам. Выложить нарезанные овощи в миску со льдом на 4-5 минут, после чего убрать в холодильник – так они станут хрустящим и приобретут более насыщенный вкус.
Поставить кастрюлю с водой на сильный огонь и довести до кипения. Проварить стебли спаржи 2-3 минуты (побеги должны стать ярко-зелеными), затем переложить их в ледяную воду на 1-3 минуты, дать высохнуть и произвольно нарезать.
Соединить яблочный фреш, сок лайма, соль и сахар и взбить блендером до однородной массы.
Переложить все ингредиенты в отдельную миску, влить получившуюся заправку, сверху натереть орех кешью.