 

Рецепт зеленого салата с яблочно-лаймовой заправкой

28.03.2022, 12:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ингредиенты:

  • Спаржа – 10 г
  • Салат корн – 20 г
  • Лук жемчужный (маринованный) – 15 г
  • Кабачки – 15 г
  • Руккола – 10 г
  • Редька зеленая – 40 г
  • Огурцы – 30 г
  • Орехи кешью – 6 г

Ингредиенты для заправки:

  • Яблочный фреш (или сок) – 30 г
  • Сок лайма – 5 г
  • Оливковое масло – 15 г
  • Соль – 1 г
  • Сахар – 5 г

Способ приготовления:

  • Промыть овощи и зелень под чистой проточной водой, очистить те, что необходимо, от кожуры и дать высохнуть в течение нескольких минут. 
  • Нарезать редьку и огурец тонкой соломкой, кабачок порезать слайсами, жемчужный лук разрезать пополам. Выложить нарезанные овощи в миску со льдом на 4-5 минут, после чего убрать в холодильник – так они станут хрустящим и приобретут более насыщенный вкус. 
  • Поставить кастрюлю с водой на сильный огонь и довести до кипения. Проварить стебли спаржи 2-3 минуты (побеги должны стать ярко-зелеными), затем переложить их в ледяную воду на 1-3 минуты, дать высохнуть и произвольно нарезать. 
  • Соединить яблочный фреш, сок лайма, соль и сахар и взбить блендером до однородной массы. 
  • Переложить все ингредиенты в отдельную миску, влить получившуюся заправку, сверху натереть орех кешью.


    • Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    04.12 / Облезлая натуральность – Личное мнение

    15.03 / В помощь разжигающему

    15.01 / Скандалы: Байкалу вынесли приговор

    05.07 / «Мы — часть иммунной системы государства»

    23.03 / Мнение: О репарациях с нюансом

    25.03 / Нутрициологи назвали топ-5 самых популярных диет

    28.06 / СМИ предупредили о шприцах с вакциной от коронавируса в сиденьях кинотеатров

    26.10 / Мнение: Нойе орднунг

    10.04 / Юморист Юрий Стоянов раскритиковал молодежь за неуважение к старости

    23.06 / Мнение: Право выбора

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта →

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    Яндекс.Деньги - 410011013132383
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Яндекс.Метрика