 

Регина Тодоренко рассказала о сложностях второй беременности: “Меня переполняют тревога, боль и страх”

28.03.2022, 12:23, Разное
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Регина Тодоренко чуть больше недели назад рассказала всему миру, что вскоре станет мамой во второй раз. Беременная телезвезда перестала скрывать свое положение и теперь делится с подписчиками в социальных сетях своими чувствами. Как призналась Регина, вторая беременность ей дается сложнее, чем первая. На этот раз Тодоренко переполняют тревожные эмоции. Об этом она рассказала, вспомнив, что ровно четыре года назад узнала о своей первой беременности. 

С 27 на 28-е марта 2018 года я узнала, что беременна нашим первенцем. Меня переполняли самые  прекрасные чувства: радость, нежность, трепет , безграничная любовь. Со вторым малышом, к сожалению, меня переполняют тревога, боль, страх… Что я могу поделать? Как справиться? Я знаю, что эти гормоны передаются нашей крохе, – написала Регина. 

Тодоренко призналась, что успокоиться ей помогают приятные воспоминания, картинки и видео, например, снятые на берегу океана. 

Регина Тодоренко в первую беременность

О своей второй беременности Регина Тодоренко заявила на шоу “Маска”, членом жюри которого является. В эфире она появилась в прозрачном платье, подчеркивающим внушительный живот, который все это время мастерски скрывала под свободными нарядами. 

Напомним, что Регина Тодоренко, известная по шоу о путешествиях “Орел и Решка”, замужем за певцом и музыкантом Владом Топаловым. Они впервые стали родителями 5 декабря 2018 года – у пары родился сын, которого назвали Майкл. А летом 2019-го влюбленные звезды сыграли свадьбу, они поженились в итальянском городе Сорренто.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном Майклом



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