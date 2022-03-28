Санкции против России ударили по испанскому рынку недвижимости

Эксперты констатировали падение спроса на рынке жилья в теплой стране. На рынке недвижимости Испании отмечаются серьезные перестановки. Так, если раньше многие россияне предпочитали покупать там дома и квартиры, то теперь эта тенденция изменилась.

Когда

началась спецоперация на Украине, сделки нерезидентов стали

отменяться. Испания ощутила удар от санкций в отношении России как в секторе туризма, так и в

гостиничном бизнесе, а также в сфере продажи предметов роскоши и недвижимости.

Теперь же россиянам блокируют все возможности по осуществлению подобных операций.

При этом те

граждане России, которые живут в Испании и имеют счета в локальных банках,

стараются защитить капитал через инвестирование именно в недвижимость. Доля сделок с резидентами выросла уже до 53%.

Напомним, после начала спецоперации на Украине США и страны Евросоюза начали вводить жесткие экономические санкции в отношении России. Президент страны Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины и защита населения Донбасса от

геноцида украинского режима.