 

Санкции против России ударили по испанскому рынку недвижимости

28.03.2022, 12:20, Разное
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Эксперты констатировали падение спроса на рынке жилья в теплой стране. На рынке недвижимости Испании отмечаются серьезные перестановки. Так, если раньше многие россияне предпочитали покупать там дома и квартиры, то теперь эта тенденция изменилась.

Когда
началась спецоперация на Украине, сделки нерезидентов стали
отменяться. Испания ощутила удар от санкций в отношении России как в секторе туризма, так и в
гостиничном бизнесе, а также в сфере продажи предметов роскоши и недвижимости.
Теперь же россиянам блокируют все возможности по осуществлению подобных операций.

При этом те
граждане России, которые живут в Испании и имеют счета в локальных банках,
стараются защитить капитал через инвестирование именно в недвижимость. Доля сделок с резидентами выросла уже до 53%.

Напомним, после начала спецоперации на Украине США и страны Евросоюза начали вводить жесткие экономические санкции в отношении России. Президент страны Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины и защита населения Донбасса от
геноцида украинского режима.



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