В Кремле назвали ожидаемую дату начала российско-украинских переговоров в Стамбуле

Переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, скорее всего, начнутся во вторник, 29 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня они вряд ли продолжатся. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти», – передает его слова РИА «Новости».

Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что переговоры возобновятся в ближайшие дни.

«Не зря, как только украинская сторона, после начала нашей специальной военной операции предложила начать переговоры, мы согласились. Эти переговоры продолжались и сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться, буквально сегодня-завтра в Стамбуле уже в очном режиме, после целой серии видеоконференций», – сказал министр.

Лавров при этом подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским

«Президент Путин многократно комментировал эту тему и буквально не так давно вновь к ней возвращался, отвечая на вопросы своих зарубежных коллег, с которыми он находится в регулярном диалоге, в том числе и по вопросам ситуации на Украине. Он сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским, единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены», – сказал глава МИД.

Он отметил, что сейчас «ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал, все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться «вот, что ты думаешь, что я думаю?» это сейчас просто будет контрпродуктивно».

Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.

Глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что делегации РФ и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта.

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