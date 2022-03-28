Басурин раскрыл секрет мнимого «бесстрашия» бойцов ВСУ
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Бойцы ВСУ не испытывают страха, поскольку принимают наркотические вещества, найдены свидетельства их применения, сообщил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Саша Сладков вчера в сюжете очень хорошо показал, откуда у них такое бесстрашие – он ходил по улице, ходил по дому – и количество шприцев просто зашкаливало. Скорее всего, есть допинг, благодаря которому им становится не страшно и они готовы воевать до последней капли крови», – сообщил Басурин в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что сейчас у украинских военных подходят к концу боеприпасы, многие начинают складывать оружие.
Ранее военнослужащий ВСУ Дмитрий Общинников, попавший в плен, заявил, что многие его сослуживцы увлекались наркотиками – «солями», и идеями национализма. В его отделении было порядка 10-20 националистов.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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