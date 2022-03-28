Басурин раскрыл секрет мнимого «бесстрашия» бойцов ВСУ

Бойцы ВСУ не испытывают страха, поскольку принимают наркотические вещества, найдены свидетельства их применения, сообщил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Саша Сладков вчера в сюжете очень хорошо показал, откуда у них такое бесстрашие – он ходил по улице, ходил по дому – и количество шприцев просто зашкаливало. Скорее всего, есть допинг, благодаря которому им становится не страшно и они готовы воевать до последней капли крови», – сообщил Басурин в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас у украинских военных подходят к концу боеприпасы, многие начинают складывать оружие.

Ранее военнослужащий ВСУ Дмитрий Общинников, попавший в плен, заявил, что многие его сослуживцы увлекались наркотиками – «солями», и идеями национализма. В его отделении было порядка 10-20 националистов.

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