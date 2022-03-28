Производство интерактивного оборудования

Интерактивное оборудование получило широкое применение в разных сферах жизни. Его устанавливают в торговых помещениях, учебных учреждениях, больницах и других общественных местах, где нужно взаимодействовать с посетителями и оперативно предоставлять им информацию о предлагаемых товарах и услугах.

Производятся инновационные устройства по индивидуальному заказу с учетом личных пожеланий клиента, особенностей его бизнеса и целевой аудитории. Такой подход помогает создать удобное и многофункциональное оборудование, которое облегчает обслуживание посетителей и повышает имидж самой организации.

Особенности изготовления сенсорной техники

Производство интерактивного оборудования выполняется в стандартном порядке:

Получив заказ от клиента, специалисты разрабатывают инженерный макет на основании технического задания. Эскиз согласовывается с заказчиком. Производятся основные детали и комплектующие, необходимые для создания сенсорного гаджета. Разрабатывается программное обеспечение с учетом сферы применения техники. Осуществляется сборка оборудования. Выполняется установка программного обеспечения в устройство с последующей настройкой.

На заключительном этапе работ аппарат тестируется на исправность функционала, скорость отклика заданных команд и другие показатели. Если проверка проходит успешно, техника доставляется заказчику и устанавливается на объекте.

Какие устройства можно заказать?

Современные производители выпускают все виды интерактивной техники:

сенсорные киоски и трибуны;

интерактивные панели и столы;

планшеты на стойках;

электронные книги для слабовидящих;

виртуальные рекламные агенты;

голографические кубы и пирамиды.

Инновационные устройства разрабатываются с применением технологии мультитач. За счет такого функционала гаджеты автоматически реагируют на касания, выдавая на экране всю необходимую информацию. Корпус техники зачастую производится из сверхпрочного металла. Это позволяет придать ей повышенные прочностные характеристики. Для защиты дисплея от появления царапин применяется закаленное сверхпрочное стекло. Четкость изображения в сенсорных устройствах обеспечивает встроенная технология Full HD.